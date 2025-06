Ein Campingwagenausrüster aus Baden-Württemberg hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen Herzog Freizeit stellt vor allem Vorzelte für Wohnmobile und Caravans her, bietet aber auch anderes Campingzubehör an. Wie unter anderem die Nachrichtenseite BW24 berichtet, will das Traditionsunternehmen einen Neuanfang versuchen und an einer Sanierung arbeiten.