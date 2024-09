Aktualisiert am 03.09.2024 - 16:52 Uhr

Aktualisiert am 03.09.2024 - 16:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wissenschaftler in Russland wegen Verrats verurteilt

Ein renommierter russischer Forscher wurde wegen Verrats verurteilt. Es ist schon der zweite, der Geheimnisse verraten haben soll – auch an Deutschland.

Wegen des Vorwurfs des "Verrats" ist ein prominenter Wissenschaftler in Russland zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Ein Moskauer Gericht sprach den Forscher Alexander Schipljuk am Dienstag wegen "Verrats von Staatsgeheimnissen" für schuldig, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete.

Der Direktor des Christianowitsch-Instituts für Theoretische und Angewandte Mechanik im sibirischen Nowosibirsk war im Sommer 2022 festgenommen worden und saß seither in Moskau in Haft. Russischen Medien zufolge soll Schipljuk Informationen über Russlands Überschallwaffen an Vertreter anderer Staaten weitergegeben haben. Der Prozess gegen ihn fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Laut Tass bekannte sich der 57-Jährige nicht schuldig.