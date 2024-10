Natürlich trifft die Bedrohung aus der Luft die Menschen in Israel trotzdem hart. Die Sirenen heulen, man muss sich in Sicherheit bringen, weil auch die Trümmer abgefangener Raketen eine erhebliche Gefahr darstellen, gerade für bewohnte Gebiete. Die Flugabwehr bietet einen gewissen Schutz vor der verheerenden Sprengkraft eines Marschflugkörpers. Sie bewahrt Israel davor, dass ganze Wohnblöcke in Großstädten dem Erdboden gleich gemacht werden. Das bedeutet aber nicht, dass man sich zu Hause in Sicherheit wiegen kann. Weder das heimische Wohnzimmer noch der Wohnblock, in dem man lebt, bieten einen ausreichenden Schutz. Trümmerteile abgeschossener Raketen stellen durchaus eine Lebensgefahr dar. Die Menschen in Israel sind in gewisser Weise abgehärtet, weil die Gefahr aus der Luft zum Alltag geworden ist, gerade in den vergangenen zwei Jahren. Auf der anderen Seite geht diese Gefahr nicht spurlos an der Bevölkerung vorbei. Das Risiko für Leib und Leben bleibt allgegenwärtig.