Das offizielle Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen könnte bis zu zwei Wochen auf sich warten lassen. Das liegt vor allem an einem Wahlbezirk.

Bis das offizielle Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen feststeht, könnten mehrere Tage vergehen. Die stellvertretende Wahlleiterin des US-Bundesstaates Arizona kündigte am Dienstag an, dass die Auszählung der Ergebnisse bis zu zwei Wochen nach der Wahl dauern könnte. Damit könnte sich das Gesamtergebnis ebenfalls verzögern: Arizona ist ein Swing State, 2020 gewann Joe Biden hier mit einem Vorsprung von nur 11.000 Stimmen.

Ein Grund für die Verzögerung: Der Wahlbezirk Maricopa, in dem bis zu 60 Prozent der Bevölkerung Arizonas leben, hatte in den vergangenen vier Jahren neue Maßnahmen eingeführt, um die Wahl sicherer und genauer zu gestalten. Zudem werden die Stimmen dort mehrheitlich händisch ausgezählt, nicht mit Auszählmaschinen.

Längere Wahlauszählung erwartet

Nach den neuen Bestimmungen sollen nun öffentliche Führungen durch die Wahlzentren während der Auszählung angeboten werden. Gleichzeitig wurden die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt, sodass auch Scharfschützen zum Schutz der Gebäude eingesetzt werden sollen. Für die Auszählung der rund zwei Millionen Stimmen im Bezirk Maricopa werden am Wahltag etwa 4.000 Wahlhelfer im Einsatz sein.

Laut Berichten hängt die Geschwindigkeit der Auszählung maßgeblich davon ab, wie viele Wähler ihre zuvor beantragten Briefwahlunterlagen, das sogenannte "early voting", erst am Wahltag abgeben. In Arizona dürfen frühzeitig eingereichte Stimmzettel bereits vorab ausgezählt werden. Das könnte die Anzahl der am Wahltag zu bearbeitenden Stimmen erheblich reduzieren.