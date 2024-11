Annalena Baerbock (Archivbild): Sollten einzelne israelische Minister das Existenzrecht der Palästinenser infrage stellen, könnten diese in Zukunft sanktioniert werden. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Sie ergänzte: "Dann muss das auch von europäischer Ebene sanktioniert werden." Die europäische Ebene müsse dann den Druck erhöhen. Sie habe schon in der Vergangenheit gesagt: "Das Völkerrecht, das ist das, was uns leitet, das muss die israelische Regierung leiten." An welche Art von Sanktionen zu denken sei, sagte Baerbock nicht.