Ukraine greift erstmals mit ATACMS-Raketen in Russland an

Das ukrainische Militär hat erneut ein Waffenlager in Russland attackiert. Die verwendeten Raketen durfte die Ukraine bisher nicht gegen Ziele in Russland benutzen.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag ein Waffenlager in der russischen Oblast Brjansk angegriffen. Das Lager befinde sich in der Nähe der Stadt Karatschew. Es habe ein Dutzend Detonationen im Zielgebiet gegeben, teilt der ukrainische Generalstab mit. Brjansk ist die nördlichste der an den Osten der Ukraine grenzenden russischen Regionen.