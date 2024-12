Südkorea befindet sich im Ausnahmezustand. Mitten in der Nacht verfolgt die gesamte Nation gebannt auf ihren Bildschirmen, wie sich ihr Staat tiefer in die Krise stürzt. Nachdem die Regierung unter Präsident Yoon Suk Yeol das Kriegsrecht verhängt hatte, wurden im Minutentakt neue Entwicklungen bekannt.

Yoons drastische Maßnahme hat zu erheblichen politischen Spannungen geführt. Erst ist der Zugang zum Parlament, der Nationalversammlung in Seoul, blockiert gewesen. Dann hat das südkoreanische Parlament einstimmig gegen das Kriegsrecht gestimmt. Yoon nahm das Kriegsrecht daraufhin wieder zurück.

Wer ist Präsident Yoon und warum geht er diesen Schritt?

Yoon Suk Yeol ist seit 2022 Präsident Südkoreas. Der konservative Politiker gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea . Sein Wahlsieg basierte auf dem Versprechen, die nationale Sicherheit zu stärken. Kritiker sehen in seiner aktuellen Ankündigung einen Versuch, seine Macht zu festigen und von innenpolitischen Problemen abzulenken. Denn Yoon steht seit Monaten innenpolitisch unter Druck.

Zuletzt hat ein mutmaßlicher Korruptionsskandal rund um seine Ehefrau seine Beliebtheitswerte weiter gedrückt. Sie sorgte immer wieder für Aufsehen, etwa nachdem sie eine Luxus-Handtasche als Geschenk angenommen hatte, was möglicherweise gegen Antikorruptionsgesetze verstoßen hat. Zudem streitet die amtierende Partei mit der Opposition um das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr.

Seit Monaten haben sich zudem die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöht. Nordkorea baute in den vergangenen zwei Jahren seine Raketentests deutlich aus und verschärfte seine Rhetorik gegen die USA und Südkorea. Zudem schickte Nordkorea tausende Soldaten nach Russland , wo diese bei der Rückeroberung der Region Kursk im Einsatz sind.

Was wirft er der Opposition vor?

Was hat Nordkorea mit der Krise zu tun?

Die Bedrohung durch Nordkorea spielt in Südkoreas Politik eine zentrale Rolle. Offiziell befinden sich die beiden Länder noch immer im Kriegszustand. Der Vorwurf der Zusammenarbeit mit Pjöngjang ist demnach ein schwerer. Es sind jedoch zum jetzigen Stand keine handfesten Beweise für Yoons Äußerungen bekannt.

Die Regierung des vorherigen Präsidenten Präsident Moon Jae In stand mit ihrer sogenannten "Sonnenscheinpolitik" für eine versöhnliche Haltung gegenüber Nordkorea. Yoons Kurs markiert eine scharfe Abkehr davon: Er hat mehrfach betont, dass er Pjöngjang mit Härte begegnen will, und sieht in seiner strikten Sicherheitsstrategie den Schlüssel zur Stabilität der Region.