Aktualisiert am 09.12.2024 - 22:42 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Rettungskräfte durchsuchen das berüchtigte Saidnaya-Gefängnis in Syrien. Tausende Insassen könnten noch in Anlagen unter der Erde gefangen sein.

Bilder und Handyvideos von befreiten Gefangenen verbreiteten sich auf sozialen Medien: Frauen, Männer, selbst Kleinkinder strömen aus den Zellen, die für ihre Grausamkeit berüchtigt sind. Viele von ihnen sind sichtlich am Ende ihrer Kräfte. Auf vielen Videos ist auch zu sehen, wie Angehörige vor dem Gefängnis verzweifelt nach ihren vermissten Familienmitgliedern suchen.

Berichte über versteckte Zellen

Doch der Schrecken ist noch nicht vorüber. Berichten zufolge könnten sich noch Tausende Gefangene in versteckten Kellerzellen befinden. Diese sollen durch elektronische Codes gesichert sein, die nur die Wärter des Gefängnisses kennen sollen. Zudem sei nun auch noch die Belüftung ausgefallen, berichtete die Zeitung "Der Standard". Es bestehe deshalb die Gefahr, dass die Eingeschlossenen ersticken.

Auf Videos, die sich über soziale Medien verbreiten, sind Wände voller Bildschirme zu sehen. Sie sollen Livebilder von Überwachungskameras in den Trakten von Saidnaya zeigen.

Vor Ort sagte die 65-jährige Aida Taha, sie sei auf der Suche nach ihrem 2012 verhafteten Bruder "wie eine Verrückte" zum Saidnaja-Gefängnis gelaufen - in der Hoffnung, ihn dort zu finden. "Das Gefängnis hat drei oder vier unterirdische Stockwerke", sagte sie.

3.000 Euro als Belohnung für Informanten

Die Hoffnung also ist groß. Bisher aber blieb die Suche der Weißhelme im berüchtigten Saidnaya-Gefängnis wohl ohne Ergebnis: Bis zum späten Montagnachmittag seien keine Beweise gefunden worden, die "die Anwesenheit anderer als der bereits freigelassenen Gefangenen" bestätigen, twitterte die Organisation. Die Suche - unter anderem mit Hunden - werde fortgesetzt, bis alle Bereiche des Gefängnisses gründlich inspiziert worden seien.

Zugleich setzten die Weißhelme am Montag eine Belohnung für Hinweise auf Standorte von Gefängnissen und geheimen Haftzentren aus, in denen noch Gefangene gehalten werden. 3.000 Euro sollten an Informanten gehen, die helfen könnten, schrieb der Chef der Weißhelme, Raid Al Saleh, unter anderem auf der Plattform X. Besonders wolle man ehemalige Sicherheitsbeamte einladen, zu helfen.