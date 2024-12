Dank seiner "Geisterflotte" kann Kremlchef Putin trotz westlicher Sanktionen russisches Öl und Gas auf den Weltmärkten verkaufen und seine Kriegskasse füllen. Diese Tankerflotte, ein Netzwerk aus verschleierten Schiffen und Unternehmen, sichert sich Russland Milliarden Dollar an Rohstoffeinnahmen. Umweltschützer warnen schon lange vor der Gefahr einer Umweltkatastrophe durch die maroden und oft unversicherten Schiffe dieser Schattenflotte. Jetzt ist diese Gefahr zur Realität geworden.

Ölpest im Schwarzen Meer

Anfang der Woche kam es im Schwarzen Meer zu zwei schweren Zwischenfällen: Zwei russische Öltanker verunglückten nahe der annektierten Halbinsel Krim. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass sollen bereits mehr als 3.000 Tonnen Öl ausgetreten sein, was an der russischen Schwarzmeerküste eine verheerende Ölpest verursacht. Insgesamt hatten die beiden Schiffe rund 9.000 Tonnen Öl geladen. Beim Austritt derartiger Mengen drohen verheerende Folgen für das Ökosystem. Laut Experten reicht schon ein Liter Öl aus, um eine Million Liter Wasser zu verschmutzen.

Estland: "Härtere Gangart" gegenüber Russlands Schiffe

Die ersten Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Estland kündigte am Mittwoch an, künftig mit einer "härteren Gangart" gegen Putins Schattenflotte vorzugehen. Ministerpräsident Kristen Michal erklärte in Tallinn, dass Schiffe, die keine Versicherungsnachweise vorlegen, entweder geentert oder auf eine Sanktionsliste gesetzt würden.