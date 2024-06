In Wahrheit machen auch Verbündete des Westens weiterhin Geschäfte mit Putin. Ihre Unternehmen haben zusammen mit russischen Ölfirmen ein verdecktes Netzwerk aufgebaut, um westliche Sanktionen zu umgehen und Milliarden US-Dollar vor allem mit dem Handel mit russischem Öl zu verdienen. Westliche Maßnahmen zeigten dagegen kaum Wirkung, im Gegenteil: Vor allem EU-Staaten können nur dabei zusehen, wie Putins Tanker in internationalen Gewässern vor ihren Küsten seine Kriegskasse füllen.

Während das russische Gasgeschäft im Jahr 2024 langsam einbricht, hat Moskau sich bei seinen Ölexporten in rasanter Geschwindigkeit auf die neuen Gegebenheiten eingestellt. Putin hat eine Schattenflotte aufbauen lassen, die Öl aus Russland in die Weltmeere tragen. Experten schätzen sie mittlerweile auf bis zu 2.000 Tanker, die teilweise von Russland nach dem Krieg aufgekauft worden sind.

Putin nutzt Geisterschiffe für seinen Ölschmuggel

Dabei ist es gar nicht so, dass Russland diese Schiffe vor den Augen des Westens versteckt. Sie ankern in internationalen Gewässern in der Ostsee, warten darauf, in den russischen Ölhäfen Primorsk oder Ust-Luga betankt zu werden. Vor den Augen der finnischen oder der estnischen Küstenwache. Westliche Schiffe können um sie herausfahren, sie identifizieren. Videos dokumentieren, wie alt diese Schiffe sind, oft ist ihr Rumpf schon komplett mit Rost bedeckt.