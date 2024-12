Die technologische Vorherrschaft der USA steht laut Elon Musk auf dem Spiel – und die Lösung sieht er in der Einwanderung. In einer hitzigen Diskussion auf derPlattform X reagierte Musk am 25. Dezember auf einen Post des Unternehmers Mario Nawfal. Dieser hatte auf die wachsende Ingenieurskrise in der amerikanischen Halbleiter- und KI-Branche hingewiesen. "Die USA brauchen mehr als 160.000 Ingenieure bis 2032", schrieb Nawfal und zitierte Studien von Yahoo und McKinsey. Musk kommentierte dies mit einem deutlichen Appell: "Wir brauchen mehr als die doppelte Zahl – und zwar sofort!"