Das russische Gesundheitssystem befindet sich an der Belastungsgrenze. Und doch landen Ärzte in Putins System immer wieder mit fadenscheinigen Begründungen im Gefängnis.

Kinderärztin wurde denunziert

Zur Unterstützung Bujanowas veröffentlichten russische Ärzte einen offenen Brief, in dem sie ihre Freilassung forderten. Als die Kinderärztin schließlich zu fünfeinhalb Jahren im Gefängnis verurteilt wurde, drehten die Ärzte ein Videostatement, in dem sie Wladimir Putin direkt adressierten: "Wir fordern die Freilassung dieser Kinderärztin, damit sie weiterhin Kinder behandeln kann", erklärten sie. "Wir fordern ein sofortiges Ende dieses schändlichen Falles."

Angesehener Chirurg verschwunden

Auch Nikolai Serebrennikow wurde zum Opfer der russischen Justiz. Der Neurochirurg aus der nordrussischen Stadt Archangelsk soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden einen Gesamtbetrag von umgerechnet 31 Euro an die Kampagne des in Haft verstorbenen Bürgerrechtlers Alexej Nawalny gespendet haben.

Dabei war Sebrennikow bis zu seiner Festnahme ein angesehener Arzt, er gewann im Jahr 2016 sogar den Preis als bester Arzt des Jahres in seiner Region. Unter einem Artikel des russischen Nachrichtenportals "29.ru" kommentiert eine Frau, die erklärt, eine ehemalige Patientin des Arztes zu sein: "Im Jahr 2022 entfernte er mir einen Tumor an der Wirbelsäule, der mich schwerbehindert hätte zurücklassen können." Nur dank der "begabten Hände" des Arztes lebe sie noch und könne selbstständig gehen. "Ich glaube, dass er unschuldig ist. Das muss ein schrecklicher Fehler sein."

Gesundheitssystem ist am Limit

Der Angriff der russischen Behörden auf Angehörige des Gesundheitssystems kommt zu einem Zeitpunkt, in dem sich Krankenhäuser und Praxen ohnehin schon am Limit befinden. Die Gehälter für Mediziner sind zu niedrig, berichtet das polnische Zentrum für Oststudien. Demnach erklärten 60 Prozent der russischen Ärzte, ihr Gehalt reiche nicht aus, um die Grundbedürfnisse zu decken. Fast 80 Prozent der Ärzte gingen deshalb einem zweiten Job nach, um über die Runden zu kommen.

Massendurchsuchungen in bei Medizinern

Trotz dieses erheblichen Personalmangels gängelt Putins Regime die Mediziner weiterhin. Am 16. Oktober 2024 gab es laut dem Bericht der "Nowaja Gazeta" massenhafte Durchsuchungen der Polizei bei Ärzten in verschiedenen Städten. Ihr Verbrechen? Alle betroffenen Mediziner hatten zuvor in einem offenen Brief eine Untersuchung des Todes von Alexej Nawalny gefordert. Drei Mediziner seien im Verlauf der Durchsuchungen zunächst festgenommen und vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB befragt worden.