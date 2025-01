Olaf Scholz reagiert auf die imperialen Gelüste des künftigen US-Präsidenten. Gut so! Jetzt müssen konkrete Taten folgen.

Keine fünf Minuten dauerte Olaf Scholz' Stellungnahme an diesem Mittwochnachmittag, aber die haben es in sich: Der Bundeskanzler hat auf die jüngsten Äußerungen des künftigen amerikanischen Präsidenten reagiert – und diesem ein klares Stoppschild gesetzt.

Mit seinen imperialistischen Andeutungen löste Donald Trump große Besorgnis in den Regierungszentralen der europäischen Demokratien aus: Grönland will er "kaufen" oder womöglich erobern, die Hoheit über den Panamakanal will er haben, Kanada kann er sich gut als 51. US-Bundesstaat vorstellen. Es sind unfassbare Aussagen eines demokratisch gewählten Regierungschefs.