Pete Hegseth (l.) und Donald Trump: Ryan English hatte unter anderem Hegseth im Visier. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa-bilder)

In Washington wurde ein Mann festgenommen, der Molotowcocktails zum Kapitol brachte. Er plante offenbar Gewaltakte gegen mehrere Republikaner.

Ein Mann ist am Montag festgenommen worden, weil er offenbar mit Molotowcocktails zum Kapitol in Washington gekommen ist und Anschläge auf mehrere hochrangige Politiker geplant hatte. Laut "Politico" gab er gegenüber der Polizei an, es auf den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, den Verteidigungsminister Pete Hegseth und den Finanzminister Scott Bessent abgesehen zu haben. Diese Politiker habe er töten wollen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Ryan English, der sich selbst der Kapitolspolizei gestellt hat. Er führte nach eigenen Angaben Messer sowie zwei Molotowcocktails mit sich, die aus kleinen Wodkaflaschen hergestellt und mit in Desinfektionsmittel getränkten Stoffen präpariert waren.

English dachte über "Suicide by Cop" nach

Englisch erklärte den Ermittlern, er sei am Sonntag aus Massachusetts aufgebrochen, um Johnson und Hegseth anzugreifen. Nachdem er jedoch erfahren habe, dass Bessents Bestätigungsabstimmung für das Amt des Finanzministers am Montag angesetzt sei, habe er auch ihn als Ziel in Betracht gezogen.

Am Kapitol angekommen, habe er jedoch erkannt, dass er Bessent aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen kaum erreichen würde. In den Gerichtsunterlagen heißt es, er habe in diesem Moment darüber nachgedacht, durch eine Konfrontation mit der Polizei eine tödliche Eskalation herbeizuführen – ein Szenario, das oft als "Suicide by Cop" bezeichnet wird.