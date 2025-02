Aktualisiert am 11.02.2025 - 11:46 Uhr

Demonstration in Israel für einen Geisel-Deal (Archivbild): Die älteste Geisel ist wohl gestorben. (Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa/dpa-bilder)

Israel hat die älteste Geisel in den Händen der islamistischen Terrororganisation Hamas für tot erklärt. Die Armee teilte mit, die Familie des 86-Jährigen sei darüber informiert worden. Schlomo Manzur war demnach am 7. Oktober 2023 während des Hamas-Massakers gemeinsam mit rund 250 weiteren Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden.