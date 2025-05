Im Video: Am Flughafen steigt nach der Explosion eine riesige Rauchwolke in die Luft. (Quelle: t-online)

In Israel ist nach Armeeangaben nach Raketenbeschuss aus dem Jemen der wichtigste Flughafen des Landes in Tel Aviv getroffen worden. Am Ben-Gurion-Flughafen seien am Sonntagvormittag Projektilteile niedergegangen, teilte die israelische Armee am Sonntagvormittag mit.