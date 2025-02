Die US-Regierung unter Donald Trump plant, Hunderttausende minderjährige Migranten im Land aufzuspüren und möglichst abzuschieben. Dafür hat die Behörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) ein Konzept mit vier Phasen entwickelt, das der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag vorlag. Demnach sollte die erste Planungsphase am 27. Januar starten. Wann die Umsetzung beginnt, bleibt im Plan der ICE offen.