Die AfD jubelt für Donald Trump – doch seine Außenpolitik ist auch für sie eine Herausforderung. In außen- und sicherheitspolitischen Fragen ist die Partei zerrissen, Konflikte sind programmiert.

Nachdem die Sondierer unter Friedrich Merz in dieser Woche milliardenschwere Investitionen in die Landesverteidigung angekündigt hatten, wählte Tino Chrupalla deutliche Worte. "Diese Politik der Verschwendung und Kriegstreiberei haben die Bürger nicht gewählt", twitterte der AfD-Chef aus Sachsen. "Nur die AfD steht für die Zukunft!"

Ein markiges Statement, das über eines hinwegtäuscht: Wie Deutschlands Zukunft in der Außen- und Sicherheitspolitik genau aussehen soll, dafür hat die AfD bisher keinen einheitlichen, geschweige denn einen tragfähigen Plan. Seit Jahren tobt in der Partei ein Streit zwischen Russland- und Nato-Freunden, zwischen Friedenstauben-Schwenkern und Militaristen, zwischen Ideologen und Pragmatikern, zwischen Ost und West. Diese Zerrissenheit zieht sich von der Basis bis hinauf in die Parteispitze.

Das Führungsduo irrlichterte deswegen in der Vergangenheit mit widersprüchlichen Volten durch deutsche Medien: Da lehnte Parteichef Tino Chrupalla eine Wehrpflicht für Deutschland ab und machte Anspielungen, vielleicht auch ganz aus der Nato austreten zu wollen. Seine Co-Chefin und Spitzenkandidatin Alice Weidel hingegen forderte im Bundestagswahlkampf Investitionen von bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bundeswehr und eine Wehrpflicht für junge Deutsche für zwei Jahre – Maßnahmen, wie es sie in Deutschland noch nie gab und wie sie keiner anderen Partei in Deutschland vorschweben.

An der Basis ließen die beiden den Richtungsstreit einfach gären. Wichtige programmatische Punktsiege auf Parteitagen errang so das Lager, das in der Wählergunst am höchsten stand – in den vergangenen Jahren ausschließlich: die Putin- und angeblichen Friedensfreunde aus dem Osten, die für die AfD Rekordergebnisse einfuhren. Durch zusätzliche Korruptionsskandale, Auftritte und Nebenjobs in Russland und Desinformation ganz im Sinne des Kremls erarbeiteten sich einige Abgeordnete der AfD so einen Ruf als Putins Papageien in deutschen Parlamenten.

Die unter anderem vom Höcke-Flügel propagierte "multipolare Weltordnung", also die Abkehr von der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und von der Partnerschaft Deutschlands mit den USA, wurde so zum Programm der AfD. Nun befeuert auch der US-Präsident im Weißen Haus diese multipolare Weltordnung – allerdings mit dramatischen Folgen für Deutschland: Trump entzieht den Europäern den so wichtigen Schutz, den Beistand der USA in der Nato – oder droht zumindest damit.

Der US-Präsident, den die AfD so sehr feiert, bringt mit seinem berserkerhaften Stil daher nicht nur die Regierenden in Deutschland, sondern auch die AfD in Zugzwang in einer sehr zentralen Frage: Wie soll die Bundesrepublik sich in Zukunft verteidigen, wenn sich gleich zwei Weltmächte gegen sie wenden?

Lucassen: "Deutschland braucht eigene Atomwaffen"

Rüdiger Lucassen hat darauf eine klare Antwort: Aufrüstung – und zwar ganz ähnlich und sogar in noch größerem Stil, als es die anderen Parteien aktuell wollen. Lucassen war Oberst in der Bundeswehr, ist verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag und Leiter des parteiinternen Arbeitskreises Verteidigung. Der soll eigentlich Taktgeber für das verteidigungspolitische Programm der AfD sein, Lucassen für diese Marschrichtung der Sprecher. Eigentlich.