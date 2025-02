Videotranskript lesen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump haben sich im Weißen Haus getroffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Dabei hat zunächst ein Konflikt zwischen den beiden für Aufsehen gesorgt.



Macron fiel Trump ins Wort.



Trump: „Europa leiht der Ukraine das Geld, sie bekommen ihr Geld zurück.“

Macron: „Nein, um ehrlich zu sein, haben wir sechzig Prozent der Gesamtkosten bezahlt, und zwar durch Darlehen, Garantien und Zuschüsse, wie die USA, und wir haben echtes Geld zur Verfügung gestellt.”

Vertont: Doch während des Großteils des Gesprächs geben sich die beiden Präsidenten sichtlich Mühe, einander zu umgarnen und sich als Freunde zu inszenieren.



Trump: “Präsident Macron ist in meinen Augen ein ganz besonderer Mann. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben es gemeinsam hinbekommen. Und ich denke, es wurden große Fortschritte erzielt.”

Vertont: Trump erzählt auch eine gemeinsame Anekdote der beiden:



“Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Also, wir waren am Eiffelturm, zum Abendessen mit Ihrer wunderbaren Frau und meiner wunderbaren Frau. Als wir rauskamen, fing er plötzlich mit diesem französischen Zeug an. Und wir hatten keinen Dolmetscher dabei. Er redete immer weiter und weiter, und ich nickte einfach nur immer: Ja, ja, ja. Aber er hat mich wirklich reingelegt, denn als ich am nächsten Tag zurückkam und die Zeitungen las, dachte ich nur: „Das haben wir doch gar nicht gesagt! Er ist ein cleverer Bursche, das kann ich Ihnen sagen.”



Macron hatte bereits während Trumps erster Präsidentschaft den Ruf, gut mit ihm umgehen zu können. Das scheint sich nun erneut zu bestätigen. Trump zeigt, zumindest nach außen, Zuneigung zum französischen Präsidenten.



Und nochmals: Die Beziehung zu Frankreich war eine ganz besondere – und ebenso die Beziehung zu diesem Herrn rechts neben mir. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung noch lange fortzusetzen. Vielen herzlichen Dank. Danke.