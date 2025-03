Der Eklat im Weißen Haus hallt weiter nach. Europa kann und darf das nicht mehr länger hinnehmen, meint Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) in einem Gastbeitrag.

Was gestern im Weißen Haus passiert ist, war eine von US-Seite so unappetitliche wie geplante Show. Es war offenkundig von Anfang an das Ziel von Trump und seinem Kompagnon Vance, Selenskyj bloßzustellen, um auch vor seinen Wählern ihm die Schuld für ein Scheitern zu geben.