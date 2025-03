In Österreich ist die Dreier-Koalition von ÖVP, SPÖ und Neos offiziell im Amt. Der Bundespräsident vereidigte die neue Regierung am Montag.

In Österreich ist die neue Bundesregierung aus Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen vereidigt worden. Angeführt wird das erste Dreiparteien-Bündnis des Landes von Kanzler Christian Stocker (ÖVP), der am Montag in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg den Amtseid ablegte.