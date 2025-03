GPS-Sabotage in der Ostsee

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben mutmaßliche hybride Angriffe Russlands auf die Infrastruktur westlicher Verbündeter zugenommen. Besonders im Ostseeraum werden solche Vorfälle nahezu täglich registriert. Im Fokus stehen dabei häufig Navigationssysteme, insbesondere bei Flugzeugen und Schiffen in der Region.

Um dieses risikoreiche Phänomen genauer zu untersuchen, hat ein Team aus Wissenschaftlern des polnischen Softwareunternehmens GPSPatron sowie Experten der Seefahrts-Universität Gdynia über einen Zeitraum von sechs Monaten ein Gebiet in der Ostsee rund 120 Kilometer östlich von Kaliningrad überwacht. Ziel war es, die Quelle der Navigationsstörungen zu identifizieren.

Ein Verdacht erhärtet sich

Die Ergebnisse der Studie offenbaren eine ausgeklügelte Strategie zur gezielten Beeinträchtigung von GPS-Signalen in der Region. Frühere Annahmen gingen davon aus, dass eine stationäre Störquelle in Kaliningrad für die Beeinträchtigungen verantwortlich sei. Doch die Analyse zeigt ein anderes Bild: Offenbar stammen die Störungen nicht von einer festen Quelle, sondern von mehreren Störsendern, die an durchfahrenden Schiffen angebracht sind.