Das arabische Gipfeltreffen unterstützt einen ägyptischen Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens, der 53 Milliarden Dollar kosten und eine Umsiedlung der Palästinenser vermeiden würde. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte am Dienstag, der Vorschlag sei zum Abschluss des Gipfels in Kairo angenommen worden. Der auf fünf Jahre angelegte Plan steht im Gegensatz zu der Vision der "Riviera des Nahen Ostens" von US-Präsident Donald Trump. Als einziger arabischer Anrainerstaat des Gazastreifens spielt Ägypten eine Schlüsselrolle in dem Konflikt. Sisi zeigte sich zuversichtlich, dass auch Trump zu einer Friedenslösung in der Region beitragen könne. Trumps Vorschlag war von arabischer Seite scharf kritisiert worden.