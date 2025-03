100.000 Beschäftigte US-Strafzölle bedrohen Mexikos Kult-Schnaps

05.03.2025

Mitarbeiterinnen füllen Tequila ab in einem Werk im mexikanischen Valle de Guadalupe: Mehr als zwei Drittel der gesamten Produktion exportiert Mexiko in die USA. (Quelle: Jose Luis Osorio)

Mexiko exportiert Tequila im Wert von 4,5 Milliarden Dollar in die USA. Jetzt ist das Geschäft in Gefahr.

Mexikos florierende Tequila-Industrie fürchtet nach dem Inkraftreten der neuen US-Zölle auf mexikanische Waren um ihre Exporte. "Der mögliche Anstieg der Tequila-Preise in den USA könnte den Ersatz durch andere alkoholische Getränke befördern", erklärte die Chefin des Tequila-Industrie-Verbandes Cnit, Ana Cristina Villalpando Fonseca. Laut dem Verband drohen Auswirkungen der Zölle auf die gesamte Lieferkette vom Anbau der benötigten Agaven bis zur Abfüllung und dem Transport.

Mehr als zwei Drittel der Tequila-Produktion des vergangenen Jahres wurden nach Angaben der zuständigen mexikanischen Aufsichtsstelle in die USA exportiert. Der US-Markt macht 83,6 Prozent der Ausfuhren aus – das ist Alkohol im Wert von 4,5 Milliarden Dollar.

USA belegen Mexiko mit Strafzöllen

Die Tequila-Industrie beschäftige mehr als 100.000 Menschen in Mexiko, erklärte Villalpando. Im Januar 2025 stiegen die Tequila-Exporte im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr sprunghaft um 34,6 Prozent an – Cnit begründete diesen Anwuchs mit Hamsterkäufen vor Trumps angekündigten Zöllen. Der Verband gab an, er werde die Verbreitung auf anderen internationalen Märkten fördern und sei zuversichtlich, dass die Bemühungen der mexikanischen Regierung helfen würden, die Auswirkungen abzuschwächen.

Der von den USA ausgelöste Handelsstreit war zuletzt eskaliert. Seit Dienstag sind Lieferungen der Freihandelspartner Kanada und Mexiko in die USA mit 25 Prozent Einfuhrzoll belegt, bei kanadischem Öl und Gas sind es zehn Prozent. Bereits bestehende Strafzölle gegen China verdoppelte Trump von zehn auf 20 Prozentpunkte. Eine ganze Reihe weiterer Aufschläge sind in Planung.

Mexiko wehrt sich gegen US-Zölle

Mexikos Staatschefin Claudia Sheinbaum kündigte am Dienstag Gegenzölle sowie andere "Maßnahmen" in Reaktion auf die US-Zölle an. Trumps Handelsminister Howard Lutnick ließ jedoch am Dienstag durchblicken, dass es im Zollstreit mit den Nachbarländern Mexiko und Kanada schon bald eine Einigung geben könnte.