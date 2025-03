Vermummte und bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas: Noch sei in den Gesprächen keine Einigung erzielt worden, hieß es von der US-Regierung. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie direkte Gespräche mit der islamistischen Hamas führt. Der Sondergesandte Steve Witkoff sei befugt, mit jedem zu sprechen, erklärte Sprecherin Karoline Leavitt in Washington auf die Nachfrage, warum die USA entgegen ihrer langjährigen Linie zum ersten Mal direkt mit der Gruppe verhandelten.

Israel sei in dieser Angelegenheit konsultiert worden, so Leavitt. Zu den Inhalten der Gespräche wollte sie sich nicht äußern. US-Präsident Donald Trump glaube grundsätzlich an den "Dialog mit Menschen auf der ganzen Welt" im Interesse der Amerikaner, betonte sie.