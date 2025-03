Er tritt seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas manchmal mehrmals täglich vor die Presse, doch damit wird bald Schluss sein. Die israelische Armee hat am Freitag den Rücktritt ihres Sprechers Daniel Hagari angekündigt. In einer Erklärung lobte das Militär den 49-jährigen ehemaligen Marinekommandanten als "professionellen und engagierten" Sprecher, der der Armee in dieser Funktion in einem der "komplexesten Kriege der israelischen Geschichte" gedient habe.