Angriffe auf Iran Israel zerstört Abschussrampen – "Luftüberlegenheit" über Teheran

Von dpa , t-online 16.06.2025 - 13:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein israelischer Luftschlag im Iran (Archivfoto): Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Lufthoheit übernommen. (Quelle: Vahid Salemi)

Israels Luftwaffe hat in der Nacht weitere Angriffe auf Abwehranlagen geflogen, um weitere Raketenangriffe auf das eigene Land zu verhindern. In Teheran versuchen viele Menschen, die Stadt zu verlassen.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Drittel der Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen im Iran zerstört. Sprecher Effie Defrin sagte, an dem Angriff seien mehr als 50 Kampfjets und Flugkörper beteiligt gewesen. Sie hätten mehr als 120 iranische Abschussrampen zerstört. Es seien auch Raketenlager und Einrichtungen zur Raketenherstellung getroffen worden.

Defrin sagte zudem, in der Nacht seien 65 Raketen und Dutzende Drohnen vom Iran auf Israel abgefeuert worden. Dies sei aber nur die Hälfte dessen, was das iranische Militär abschießen wollte, die Angriffe seien aber vereitelt worden, sagte er. "Man kann jetzt sagen, dass wir volle Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran erreicht haben", sagte Defrin weiter. Man greife Einheiten an, die dabei seien, Raketen auf Israel und auf israelische Flugzeuge abzufeuern.

Auch führender Geheimdienstler unter Toten

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim bestätigte den Tod des Chefs des Geheimdienstes der mächtigen Revolutionsgarden – Irans Elitestreitkräfte – und seines Stellvertreters. Mohammed Kasem und Hassan Mohaghegh seien bei den Angriffen auf die Hauptstadt Teheran getötet worden. Schon zuvor waren führende Militärs und Atomwissenschaftler gezielt von Israel getötet worden, wie der Chef der Revolutionsgarden, Hussein Salami.

Medienberichten zufolge wurden in Teheran auch das Ölministerium, die Polizeidirektion sowie andere staatliche Einrichtungen angegriffen. Zuvor war bereits von Attacken auf das Verteidigungsministerium, auf eine staatliche Atom-Forschungsorganisation und auf ein Öllager in der Millionenmetropole berichtet worden. Gemeldet wurden aus dem Iran aber auch israelische Angriffe auf Wohnviertel. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Israel eine Luftabwehrstation in der Nähe der iranischen Atomanlage Natans zerstört.

Menschen verlassen Teheran

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran vergangene Woche verlassen zahlreiche Bewohner Teherans die Hauptstadt. Augenzeugen berichteten von verstopften Autobahnen in der Metropole mit ihren mehr als 15 Millionen Einwohnern. An den Tankstellen bildeten sich teils kilometerlange Schlangen.