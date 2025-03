In der israelischen Hafenstadt Haifa hat sich am Montag eine Messerattacke ereignet. Ein Angreifer stach an einem zentralen Busbahnhof auf Passanten ein, tötete einen Mann und verletzte vier weitere Personen, darunter einen Jugendlichen. Drei der Verletzten erlitten schwere Wunden. Der Täter wurde vor Ort von einem Sicherheitsbeamten und einem Zivilisten erschossen.

Hintergründe noch völlig unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Drusen, eine religiöse Minderheit in Israel, die sich aus dem Islam entwickelt hat, gelten normalerweise als loyale Bürger des Landes und sind häufig in der israelischen Armee und bei Sicherheitskräften tätig. Angriffe aus dieser Gemeinschaft sind daher ungewöhnlich. Ob der Täter gezielt handelte oder es Verbindungen zu extremistischen Gruppen gibt, wird derzeit untersucht.

Der Angriff reiht sich in eine Serie von Gewalttaten ein, die die Region erschüttern. Bereits am vergangenen Donnerstag wurden nahe Haifa 13 Menschen verletzt, als ein Palästinenser aus der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland mit einem Auto gezielt in eine Menschengruppe raste. Der mutmaßliche Attentäter, ein 53-Jähriger, hielt sich illegal in Israel auf und wurde gestoppt und festgenommen. Auch diesen Vorfall werten die Behörden als mutmaßlichen Terroranschlag.