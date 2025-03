Inmitten der schottischen Idylle wurde der 5-Sterne-Luxus-Golfklub "Trump Turnberry" Ziel einer Protestaktion der Aktivistengruppe "Palestine Action". Wie der Name des Resorts bereits verrät, gehört es zu den Besitztümern des US-Präsidenten Donald Trump , der zuletzt mit kontroversen Äußerungen zum Gazastreifen für Aufsehen gesorgt hatte. Im Rahmen der Protestaktion wurden Gebäude der Anlage mit Farbe beschmiert, zudem hinterließen die Aktivisten eine Botschaft auf dem Grün der Golfbahn: "Gaza is not 4 Sale" – auf Deutsch: "Der Gazastreifen steht nicht zum Verkauf."

Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt angedeutet, er wolle den Gazastreifen übernehmen, die palästinensische Bevölkerung umsiedeln und das Gebiet in eine "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. Dazu veröffentlichte er auf seiner Internetplattform Truth Social ein KI-generiertes Video, das Gaza in einen luxuriösen Ferienort verwandelte: Luxushotels, Strandbars und riesige goldene Trump-Statuen dominierten das Landschaftsbild. Kinder tanzten im Geldregen von Trump-Berater Elon Musk, während Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu oberkörperfrei Cocktails am Pool schlürften. Nach der Veröffentlichung erntete das Video heftige Kritik.