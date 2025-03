Donald Trump verlässt die Air Force One: Der US-Präsident will die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wieder auf Vordermann bringen – doch das kann dauern. (Quelle: Luis M. Alvarez)

"Ich hasse es, Dinge so vorherzusagen", sagte Trump in einem Interview mit dem konservativen Nachrichtensender Fox News auf die Frage, ob er mit einem wirtschaftlichen Abschwung in den USA rechne. "Es gibt eine Übergangszeit, denn was wir tun, ist sehr groß – wir bringen den Wohlstand zurück nach Amerika", so der US-Präsident weiter. "Es braucht ein wenig Zeit", fügte er hinzu.