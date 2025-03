Justin Trudeau auf dem Weg in seine letzte Parlamentssitzung: Noch fröhlicher wirkte der bisherige Premierminister von Kanada bei seinem Abschied. (Quelle: Sean Kilpatrick)

Mit ausgestreckter Zunge und seinem Stuhl in den Armen verließ der liberale Politiker am Montag (Ortszeit) den Sitzungssaal des Parlaments in Ottawa. Der Pressefotograf Carlos Osorio hielt den lustigen Moment fest: