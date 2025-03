Zunächst hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er seinen Handelsminister mit der Verdopplung der Zölle beauftragt habe. Demnach sollen die höheren Strafzölle am Mittwoch in Kraft treten.

Auch andere Staaten von Strafzöllen betroffen

Am Abend deutscher Zeit widersprach Präsidentenberater Peter Navarro dieser Darstellung jedoch: Die Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus Kanada würden wie geplant von Mittwoch an 25 Prozent betragen – und nicht das Doppelte.

Dies sei das Ergebnis von zwischenzeitlich mit der kanadischen Seite geführten Gesprächen, sagte Navarro. Die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 Prozent treten in der Nacht zum Mittwoch in Kraft. Betroffen davon sind nicht nur Kanada, sondern auch die Europäische Union sowie Mexiko , Brasilien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate.

Zur Begründung hatte Trump zuvor noch angebliche kanadische Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA in Höhe von 250 bis 390 Prozent genannt. Sollten diese Zölle nicht abgeschafft werden, würden die USA am 2. April Strafzölle auf Autos aus Kanada erheben. Diese würden die Autoindustrie in Kanada "dauerhaft lahmlegen", drohte Trump: "Diese Autos können leicht in den USA hergestellt werden!"