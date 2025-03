Demnach seien ukrainische Unternehmen führend in der Produktion von kostengünstigen, effektiven Drohnen, die sich im Krieg gegen Russland bewährt hätten. Vor allem im Bereich unbemannter Luft- und Seesysteme habe die Ukraine in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Fortschritte erzielt, heißt es in dem Bericht. Das US-Militär interessiere sich vor allem für Technologien, die schnell einsatzfähig sind und auf dem Schlachtfeld bereits erprobt wurden.

"Mit der Ukraine kann es keine US-Firma aufnehmen"

Ähnlich äußert sich in dem Bericht der Mitgründer des kalifornischen Drohnenentwicklers CX2, Nathan Mintz: "Mit der Ukraine kann es keine US-Firma aufnehmen. Man weiß einfach, dass ihre Geräte funktionieren. Sie haben das ultimative Labor, in dem alles auf Herz und Nieren geprüft wird", sagte Mintz offenbar in Anspielung auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine.