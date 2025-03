Die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk werden ihren Einsatz "so lange wie angemessen und nötig" fortsetzen, erklärte Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj auf Facebook. Die Kämpfe am Stadtrand von Sudscha in Kursk hielten an, so Syrskyj. Die ukrainischen Truppen würden bei Bedarf in günstigere Positionen verlegt.