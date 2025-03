Russisches Militär verkündet: Sudscha in Kursk zurückerobert

Aktualisiert am 13.03.2025 - 11:33 Uhr

Aktualisiert am 13.03.2025 - 11:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Ukraine hatte mit einem überraschenden Vorstoß Gebiete in Russland erobert, nun drängt die russische Armee sie wieder zurück. (Archivbild) (Quelle: ---/Ukrinform/dpa/dpa-bilder)

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die seit gut sieben Monaten von ukrainischen Truppen besetzte Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk befreit. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Bereits am Mittwoch hatte es einen entsprechenden Medienbericht und Schilderungen von Militärbloggern über die Einnahme des Zentrums der Kleinstadt gegeben. Die russischen Truppen sollen die russische Flagge über dem Gebäude der Stadtverwaltung gehisst haben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf einen Kommandeur.

Auch Nordkorea hilft

Die militärischen Erfolge in Kursk führen auch dazu, dass von russischer Seite der Vorschlag für eine Feuerpause kritisch gesehen wird. Der Vizechef des Moskauer Parlaments, Andrej Medwedew, wird vom "Tagesspiegel" zitiert: "Was für ein Zeitpunkt für eine 30-tägige Waffenruhe! Ausgerechnet jetzt, wo die ukrainischen Einheiten in Sudscha kurz vor der Zerschlagung stehen."