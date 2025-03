Nach der Sicherheitspanne in einem Gruppenchat ranghoher US-Regierungsvertreter hat das US-Magazin "The Atlantic" einen Chatverlauf über Angriffspläne auf die Huthi-Miliz im Jemen in voller Länge veröffentlicht. Das Video sehen Sie in diesem X-Post unseres Wahsington-Korrespondenten Bastian Brauns: