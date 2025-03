Aufgrund geopolitischer Anpassungen muss Europa seine Sicherheitsstrategie überdenken. In Großbritannien und Deutschland sorgt eine neue Laserwaffe für Aufsehen.

Mit dem Beginn des Ukrainekrieges und zuletzt durch das stark in Mitleidenschaft gezogene transatlantische Verhältnis infolge der Wahl Donald Trumps, denkt Europa in Sicherheitsfragen zunehmend um. Ein verlässlicher Schutz durch die USA ist in diesen Zeiten nicht mehr garantiert – das ist den meisten westlichen Staaten bewusst. Auch Großbritannien rüstet jetzt weiter auf.