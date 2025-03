Grönland ist eine autonome Region, die zum Königreich Dänemark gehört, jedoch seit Langem eine stärkere Unabhängigkeit anstrebt. Als Reaktion auf Trumps Vorstoß betonte Dänemark nicht nur die Unverkäuflichkeit Grönlands, sondern kündigte auch neue militärische Investitionen in der Arktis an, um der amerikanischen Einflussnahme entgegenzuwirken.

Dänisches Militärpräsenz

Bereits heute existieren mehrere militärische Standorte auf Grönland, die mehrheitlich von Dänemark betrieben und koordiniert werden. Der Hauptstützpunkt des Arktischen Kommandos der dänischen Streitkräfte befindet sich in der Hauptstadt Nuuk. Dort sind rund 80 Personen im Einsatz, darunter Militärangehörige und zivile Mitarbeitende. Geopolitische Spannungen dürften hier besonders spürbar sein – denn das dänische Kommando befindet sich im selben Gebäude wie das 2020 wiedereröffnete US-Konsulat in Nuuk.

Das Hauptquartier der dänischen Einheiten war ursprünglich im Marinestützpunkt Kangilinnguit im Süden Grönlands angesiedelt. Dieser wurde 2012 zunächst geschlossen, jedoch 2017 wieder in Betrieb genommen – nachdem bekannt wurde, dass ein chinesisches Unternehmen Interesse am Erwerb der Anlage hatte. Die dänische Regierung lehnte das Angebot aus Sicherheitsgründen ab – und um die Beziehungen zu den USA nicht zu gefährden. Heute dient der Standort wieder als logistischer Stützpunkt, insbesondere zur Lagerung von Treibstoff und Ausrüstung sowie für militärische Trainingszwecke.

Grönlands nördlichster Außenposten

Neben den Landstreitkräften spielt auch die dänische Marine eine zentrale Rolle. Die 1. Eskadre ist für die Gewässer rund um Grönland zuständig. Aktuell patrouillieren vier Mehrzweckfregatten sowie drei Arktispatrouillenschiffe im Wechsel rund um Grönland und die Färöer-Inseln. Ihre Aufgaben: Fischereischutz, Seenotrettung und die Wahrung der dänischen Souveränität in den arktischen Gewässern – oft unter herausfordernden Eisbedingungen. Da diese Schiffe jedoch in der Regel in Dänemark stationiert sind und nur saisonal in die Arktis entsandt werden, gibt es an Land in Grönland nur begrenzte Marinepräsenz.