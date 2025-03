Grönlands Klima-Zwiespalt - und was Trump damit zu tun hat

Sandgreens Heimat befindet sich in gewisser Weise an der Front des menschengemachten Klimawandels, der in Grönland viel schneller voranschreitet als anderswo auf der Welt. In Ilulissat bezeugen dies bis zu 100 Meter hohe Eisberge, die vom nahegelegenen Gletscher Sermeq Kujalleq kalben und im Anschluss im Ilulissat-Eisfjord langsam hinaus in die Diskobucht und von dort weiter Richtung offenes Meer treiben. Es ist ein stilles Schauspiel, das höchst beeindruckend, aber auch beängstigend ist, macht es doch die Folgen einer wärmer werdenden Welt dringlich bewusst.

Merkels Klimareise

Toppolitiker aus aller Welt haben sich vor Ort in Ilulissat ein Bild von den Klimawandelfolgen gemacht, 2007 auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem damaligen Umweltminister Sigmar Gabriel . Sandgreen hat sie alle gesehen, doch die Kanzlerin hat ihn besonders beeindruckt. "Sie ist nicht wie andere Politiker aufgetreten, sondern sehr ruhig und sehr bescheiden", sagt der heutige Leiter des Eisfjord-Centers, eines Informationszentrums in Sichtweite der kolossalen Eisberge.

Die Arktis, in der Grönland überwiegend liegt, hat sich einer Studie zufolge in den vergangenen Jahrzehnten fast viermal so schnell erwärmt wie der Rest der Erde. Das hat globale wie lokale Folgen: Während der weltweite Meeresspiegel durch die Eisschmelze in Grönland unentwegt steigt, müssen sich die Menschen auf der größten Insel der Erde an eine neue Realität anpassen. Gleichzeitig geht der Klimawandel mit wachsenden wirtschaftlichen Ambitionen einher, die sich auch in den Besitzansprüchen von US-Präsident Donald Trump widerspiegeln.