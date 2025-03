"Make America Go Away" So kreativ wehrt sich Grönland gegen Trump

Donald Trumps Interesse an Grönland trifft auf Widerstand. Grönländer suchen kreative Wege, um für ihre Unabhängigkeit gegenüber den USA einzustehen.

Die Faszination des US-Präsidenten Donald Trump für Grönland und seine wiederholten Ankündigungen, die arktische Insel als neuen Bundesstaat in die USA eingliedern zu wollen, stoßen in der Bevölkerung der autonomen dänischen Region auf entschiedenen Widerstand. Seit Jahren strebt Grönland eine größere Unabhängigkeit von Dänemark an – jedoch nicht, um sich unter den Einfluss einer zunehmend imperialistisch auftretenden US-Regierung zu begeben. Stattdessen finden viele Grönländer kreative Wege, um mit der Situation umzugehen.

In dieser Woche wird eine Delegation hochrangiger US-Politiker in Grönland erwartet. Zunächst hieß es, die Ehefrau des US-Vizepräsidenten, Usha Vance, solle die Gruppe anführen. Inzwischen hat Vizepräsident J. D. Vance angekündigt, seine Frau zu begleiten und selbst an der Reise teilnehmen zu wollen. Der grönländische Premierminister bezeichnete den Besuch als "hochgradig aggressiv" – Trump hingegen sprach von einem Zeichen der "Freundlichkeit".

