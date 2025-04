In den kommenden Wochen Musk wird sich offenbar als Trump-Berater zurückziehen

Von t-online , jse Aktualisiert am 02.04.2025 - 18:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musk und Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Der Tech-Milliardär soll sich laut Berichten als Präsidentenberater zurückziehen. (Quelle: Kevin Lamarque)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk soll sich bald aus der US-Politik zurückziehen. Berichten zufolge will er sich mehr um seine Unternehmen kümmern.

Elon Musk wird sich anscheinend in den kommenden Wochen von seiner Rolle in der US-Politik zurückziehen. Das habe US-Präsident Donald Trump seinem engsten Kreis mitgeteilt, wie das US-Medium "Politico" unter Berufung auf mehrere Insider berichtet. Die Entscheidung sei bereits in den vergangenen Tagen gefallen.

Rückzug von Elon Musk als Trumps Berater bei Doge

Trump sei zufrieden mit Musks Arbeit in der Behörde Doge, die der US-Regierung Milliarden einsparen soll und zu diesem Zweck bereits eine Vielzahl von Ministerien und Behörden zusammengestrichen hat.

Video | US-Abgeordneter rastet aus Player wird geladen Quelle: t-online

Musk stand dafür schwer in der Kritik. Unter anderem sein Unternehmen Tesla rutschte in den vergangenen Wochen in eine Krise – sowohl beim Aktienkurs als auch bei den Produktions- und Auslieferungszahlen. Er soll sich künftig mehr seinen Firmen widmen wollen.

Musk soll Trump informell weiter beraten

Musk soll bis Ende Mai oder Anfang Juni aus seiner Rolle als sogenannter Special Government Employee ausscheiden. Diese temporäre Sonderstellung hatte ihm Ausnahmen bei Ethik- und Interessenkonfliktregeln ermöglicht.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte "Politico", Musk werde dem Weißen Haus voraussichtlich auch danach als informeller Berater verbunden bleiben. Gleichzeitig warnte ein anderer, wer glaube, Musk verschwinde komplett aus Trumps Umfeld, "täusche sich".

Spannungen in der US-Regierung als Grund für Rückzug von Elon Musk?

Hintergrund des Rückzugs sind laut Bericht zunehmende Spannungen im Regierungsapparat. So habe Musks unvorhersehbares Auftreten bei Kabinettsmitgliedern und Vertrauten des Präsidenten für Unmut gesorgt. Mehrfach soll er Pläne zur Umstrukturierung von Behörden ohne Absprache über seine Plattform X veröffentlicht haben. Auch innerhalb des Stabs um Trumps Stabschefin Susie Wiles habe es Probleme mit Musks Vorgehen gegeben.