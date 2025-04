Trotz internationalen Haftbefehls

Ungarn ignoriert den internationalen Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu – und empfängt ihn in der Nacht auf Donnerstag in Budapest.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Donnerstag trotz eines internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen. Netanjahu landete am Donnerstag kurz nach 2.30 Uhr am Flughafen von Budapest, wo er von Ungarns Verteidigungsminister Kristof Szalay-Bobrovniczky empfangen wurde.