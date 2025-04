EU peilt wohl symbolische Strafe an

Der Grünenpolitiker Andreas Audretsch (Archivbild): Er hat klare Forderungen an die EU. (Quelle: IMAGO/imago)

Trump spricht von "Steuer" und droht der EU

Gerade wegen der Warnungen von US-Präsident Donald Trump vor Maßnahmen gegen die Tech-Riesen müsse man jetzt Entschlossenheit beweisen. Audretsch spielte damit auf einen Bericht der "Financial Times" an, demzufolge die EU wohl beide Firmen nur mit geringen Strafen belegen möchte. Theoretisch sind Strafen in der Höhe von zehn Prozent des weltweiten Umsatzes möglich – im Falle Apple wäre das nach den Zahlen aus 2024 etwa 38 Milliarden Euro.