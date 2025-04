Der JPMorgan Chase & Co.-Analyst Michael Cembalest hat am Montag eine Kundenpräsentation genutzt, um auf die Selbstzensur unter US-CEOs aufmerksam zu machen. Wie unter anderem die Nachrichtenseite "bloomberg.com" berichtet, bezeichnete er das Zoll-Vorgehen der US-Regierung als "Vorschlaghammer" und "rohe Gewalt" – und sagte dann, dass er zum Schutz seines Arbeitgebers nicht konkreter werden könne. In der Vorwoche hatte er bereits freiwillig einen Bericht geschwärzt, um auf das Problem hinzuweisen.

Der Bericht hatte die Reaktionen von CEOs auf die Zollpolitik der Trump-Regierung zum Thema. Nach der Einleitung "Lassen Sie uns offen sprechen" folgt eine längere Liste an konkreten Vorgehen der Trump-Regierung gegen Firmen, die öffentlich Kritik geübt hatten. Der Text ist voller Schwärzungen – so sind etwa die genannten Unternehmen unkenntlich gemacht.

Trump-Regierung geht gegen kritische Anwälte vor

Cembalest erklärt, dass er zum ersten Mal in seiner mehr als 30 Jahre andauernden Karriere zu so einer Selbstzensur greifen müsste. Auch JPMorgan scheint hinter dieser Kritik zu stehen: Sowohl das Video der Präsentation als auch der Bericht sind auf der Seite Bank abrufbar. Jamie Dimon, der CEO des Geldhauses, hatte sich in einem Schreiben an Aktionäre kritisch über Trumps Zölle geäußert.