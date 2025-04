Unter dem Druck seit Monaten andauernder Proteste gegen seine Regierung hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in Belgrad Zehntausende Anhänger versammelt. In der von ihm als Gegendemonstration bezeichneten Veranstaltung behauptete Vučić erneut, die Protestbewegung gegen ihn werde vom Ausland gesteuert. Er kündigte in seiner Rede vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad die Gründung einer neuen politischen "Bewegung" an, die seine Regierung unterstützen solle.