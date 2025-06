Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump hält nichts von internationaler Zusammenarbeit. Er macht, was er will. Das führt nicht nur auf dem G7-Gipfel zu unwürdigen Szenen. Doch was folgt daraus?

Es hilft nichts, man muss es einmal so deutlich sagen: Ukraine-Krieg, Iran-Krieg, Zollkrieg – es sieht wirklich mies aus auf der Welt. Und was passiert auf dem großen G7-Gipfel? Wo Verbündete im offenen Gespräch nach Lösungen suchen könnten, scharwenzeln die Chefs sechs mächtiger Industrienationen um den siebten herum: Donald Trump. Und tun dann noch so, als sei das völlig normal.

Loading...

Bloß nicht verärgern, dann wird er wütend, der Donald. Es ist unwürdig.

Nun ist es leider so, dass Würde in der Politik ziemlich egal ist. Was zählt, ist Macht. Und die hat ein US-Präsident wie kein Zweiter auf der Welt. Die würdelose Wahrheit ist deshalb: Mit ihm geht’s nicht, aber ohne ihn auch nicht.

Ernsthafte Politik? Aussichtlos

Falls es weiterer Beweise bedurfte, wie aussichtslos der Versuch ist, mit Donald Trump ernsthafte Politik zu machen – der G7-Gipfel bietet reichlich davon. Es beginnt schon am Montagmorgen, als Kanadas Premierminister Mark Carney natürlich Donald Trump als Ersten begrüßt. Und dann schweigend danebensteht, wenn Trump sagt, was für ein großer Fehler es gewesen sei, Wladimir Putin nach der Annexion der Krim auszuschließen. Und dass er, Trump, kein Problem damit habe, wenn China dazustoße.

Die Staats- und Regierungschefs lächeln auch bei diesem Gipfel Trumps Unsinn weg, wenn er in den Sitzungen wieder mal monologisiert. Sie drucken große Schautafeln mit bunten Farben, damit er kapiert, dass China und die USA im Welthandel in den letzten Jahrzehnten die Plätze getauscht haben. Und dass das ein Problem ist.

Noch am Mittag des ersten Tages sagt Donald Trump den Gastgebern, er werde den ganzen Gipfel über in Kanada bleiben. Allein das macht viele hier fröhlich, Regierungen streuen es als gute Nachricht an die Journalisten. Mehr Geschlossenheit? Geht ja wohl kaum! Wenige Stunden später ist schon wieder alles anders. Plötzlich muss Trump angeblich doch schnell weg. Ist doch verständlich, behaupten die Chefs, er hat doch was Wichtiges zu tun. Kein Problem, guten Flug!

Video | Trump unterläuft Fauxpas beim G7-Gipfel vor laufenden Kameras Player wird geladen Quelle: t-online

Warum Trump geht? Weiß niemand

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran verlangt angeblich, dass Donald Trump nach Washington zurückreist. Warum so plötzlich und nicht einen Tag später? Weiß beim Gipfel niemand so genau. Über seine Pläne lässt Trump offenbar auch die lieben Verbündeten im Unklaren.

Will Trump Druck aufbauen, damit der Iran endlich verhandelt? Oder will er auf einmal doch in den Krieg eingreifen und das Atomprogramm mit seinen bunkerbrechenden Bomben endgültig beenden? Die G6 müssen spekulieren, was Donald Trump will. So viel zur gewünschten Geschlossenheit.