Zentrifugen zur Urananreicherung in der iranischen Atomanlage Natans. (Quelle: Atomic Energy Organization of Iran/ap)

Die USA ziehen klare Grenzen in den Atomgesprächen mit dem Iran und fordern strikte Auflagen bei der Urananreicherung. Teheran widerspricht US-Darstellungen eines Angebots.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, die USA hätten ein formelles Angebot zur Beilegung des Atomstreits an den Iran übermittelt und ihre Drohungen in Richtung Teheran erneuert. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi widersprach dieser Darstellung jedoch. Auf der Plattform X schrieb er, es gebe weder ein direktes noch ein indirektes Angebot der USA. Er warf Washington erneut vor, über die Medien "verwirrende und widersprüchliche Botschaften" zu verbreiten, die den laufenden Verhandlungen schadeten.