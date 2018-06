Newsblog: Nordkorea-Gipfel

Dennis Rodman reist zum Trump-Kim-Gipfel

09.06.2018, 09:35 Uhr | apa, t-online.de, dpa, AFP, rtr

Historisches Treffen: In diesem Fünf-Sterne-Hotel treffen sich Donald Trump und Kim Jong Un am 12. Juni. (Quelle: t-online.de)

Am 12. Juni werden Kim Jong Un und Donald Trump sich in einem fünf Sterne Resort zu einem historischen Gespräch treffen. Sentosa heißt die Idylle im Süden Singapurs. (Quelle: t-online.de)

Erst ja, dann nein, und jetzt doch: Am 12. Juni treffen sich in Singapur US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Alle Informationen zu dem historischen Zusammentreffen finden Sie in unserem Newsblog.

