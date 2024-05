Die USA haben in Gesprächen mit engen Partnern einen Vorschlag entwickelt, der vorsieht, der Ukraine Hilfsgelder in Höhe von bis zu 50 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Diese Summe soll durch die Zinsen von eingefrorenen russischen Vermögenswerten, die hauptsächlich in Europa liegen, zurückgezahlt werden. Der Plan wird derzeit unter den G7-Nationen diskutiert. Die USA drängen darauf, eine Einigung bis Juni zu erreichen. Dann kommen die G7 in Italien zusammen.