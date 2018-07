Trotz massiver Kritik: Donald Trump lobt sich selbst

Donald Trumps Treffen mit Russlands Wladimir Putin sorgt für Kritik, der US-Präsident lobt sich derweil selbst in höchsten Tönen. Auch dafür, den Nato-Partnern Milliarden entwunden zu haben.

US-Präsident Donald Trump hat den Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf Twitter als noch besser als das vorangegangene Nato-Treffen bezeichnet. Dieses sei schon großartig gewesen. "Sie haben 33 Milliarden Dollar mehr gezahlt und werden in Zukunft noch Hunderte Milliarden Dollar mehr zahlen, und zwar nur wegen mir", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!